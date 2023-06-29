Сменить место жительства без органов регистрации снова можно в Дії, — Федоров

В Дії можно будет снова сменить место жительства без органов регистрации. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам министра, услуга смены места жительства снова будет доступна в Дії. На этот раз усовершенствованная версия.
Украинцы в скором времени смогут в несколько кликов изменить место жительства без походов в ЦНАП или органы регистрации.
«Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор. Услугой могут воспользоваться женщины и дети», — говорится в сообщении министра.
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