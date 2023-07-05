Житель Хмельницького привласнив приблизно мільйон гривень військовослужбовців

30-річний хмельничанин ошукав 15 військових, обіцяючи за грошову винагороду пришвидшити процедуру отримання посвідчень учасника бойових дій.

Фото: npu.gov.ua

Жителя Хмельницького викрили у привласненні приблизно мільйона гривень військовослужбовців під приводом пришвидшення процедури отримання посвідчень учасника бойових дій. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, 30-річний зловмисник надавав військовим реквізити банківських карт начебто третьої особи. За реквізитами вони мали оплатити послуги із пришвидшення видачі посвідки учасника бойових дій. Захисники, які мають право на оформлення таких посвідчень, переказували гроші, аби отримати відповідні документи.



У такий спосіб фігурант ошукав 15 потерпілих на майже мільйон гривень.



За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук. У нього илучено мобільний телефон та банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.



Наразі чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві. Йому загрожує штраф у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

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