Житель Хмельницкого присвоил примерно миллион гривен военнослужащих

30-летний хмельнитчанин обманул 15 военных, обещая за денежное вознаграждение ускорить процедуру получения удостоверений участника боевых действий.

Фото: npu.gov.ua

Жителя Хмельницкого разоблачили в присвоении примерно миллиона гривен военнослужащих под предлогом ускорения процедуры получения удостоверений участника боевых действий. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, 30-летний злоумышленник предоставлял военным реквизиты банковских карт якобы третьего лица. По реквизитам они должны были оплатить услуги по ускорению выдачи вида участника боевых действий. Защитники, имеющие право на оформление таких удостоверений, переводили деньги, чтобы получить соответствующие документы.



Таким образом фигурант обманул 15 пострадавших чем почти миллион гривен.



По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск. У него был изъят мобильный телефон и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.



В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

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