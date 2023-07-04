ЄБРР надає кредит Дніпру для вирішення проблем, пов'язаних з великим напливом біженців

ЄБРР надає кредит Дніпру у розмірі 25 мільйонів євро для забезпечення безперебійного надання комунальних послуг.

Фото: ebrd.com

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі 25 мільйонів євро Дніпру для розв'язання проблем з напливом біженців.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ЄБРР.



«Кредит допоможе забезпечити безперебійне надання життєво важливих муніципальних послуг у місті, яке зазнало напливу біженців внаслідок війни», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Дніпро є четвертим за величиною містом України з населенням у майже мільйон осіб. Однак за останні місяці ця цифра зросла внаслідок постійного напливу внутрішньо переміщених осіб.

Водночас інфраструктура міста та його ключові комунальні підприємства серйозно постраждали від війни.

Тому у ЄБРР сподіваються, що надані «кошти забезпечать безперервне надання комунальних послуг зростаючому населенню міста».

«У такий спосіб, вони заповнять прогалину, створену складною економічною ситуацією в країні, коли місцеві кредитори не в змозі забезпечити таке середньострокове фінансування», – додали в ЄБРР.

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