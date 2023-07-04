ЕБРР предоставляет кредит Днепру для решения проблем, связанных с большим наплывом беженцев

ЕБРР предоставляет кредит Днепру в размере 25 миллионов евро для обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Фото: ebrd.com

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро Днепру для решения проблем с наплывом беженцев. Об этом говорится в официальном сообщении ЕБРР.

«Кредит поможет обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных муниципальных услуг в городе, подвергшемся наплыву беженцев в результате войны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Днепр является четвертым по величине городом Украины с населением почти в миллион человек. Однако за последние месяцы эта цифра выросла из-за постоянного наплыва внутренне перемещенных лиц.

В то же время, инфраструктура города и его ключевые коммунальные предприятия серьезно пострадали от войны.

Поэтому в ЕБРР надеются, что предоставленные «средства обеспечат непрерывное предоставление коммунальных услуг растущему населению города».

«Таким образом, они восполнят пробел, созданный сложной экономической ситуацией в стране, когда местные кредиторы не в состоянии обеспечить такое среднесрочное финансирование», – добавили в ЕБРР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.