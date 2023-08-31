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Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Уникнути в'язниці, але не покарання: в Україні запровадять пробаційний нагляд

16:05, 31 серпня 2023
В Україні вводиться новий спосіб покарання – система пробаційного нагляду.
Уникнути в'язниці, але не покарання: в Україні запровадять пробаційний нагляд
Джерело фото: probation.gov.ua
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В Україні правопорушники, які вчинили такі злочини, як ухилення від сплати аліментів, розкриття банківської таємниці, домашнє насильство та примус до статевих дій, можуть отримати альтернативний тип покарання – пробаційний нагляд. Кількість статей Кримінального кодексу України, під які може бути застосований цей спосіб покарання, перевищує 140, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Парламент схвалив Закон №9185 «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану», який визначає новий підхід. Пробаційний нагляд стає рівноправним засобом покарання поряд з обмеженням волі та позбавленням волі. Він передбачає накладення обов'язків на засуджених без їхнього відокремлення від суспільства. Порушення цих обов'язків може призвести до збільшення жорсткості покарання.

Тривалість пробаційного нагляду може коливатися від 1 до 5 років. У випадку невиконання зобов'язань під час перебування під пробаційним наглядом, може застосовуватися обмеження волі на період до 3 років.

Закон набуде чинності через півроку після його опублікування. Таким чином, впровадження системи пробаційного нагляду в Україні розпочнеться через 6 місяців від дати опублікування закону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про зміни в обчисленні строків досудового розслідування.

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