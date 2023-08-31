Уникнути в'язниці, але не покарання: в Україні запровадять пробаційний нагляд

В Україні вводиться новий спосіб покарання – система пробаційного нагляду.

Джерело фото: probation.gov.ua

В Україні правопорушники, які вчинили такі злочини, як ухилення від сплати аліментів, розкриття банківської таємниці, домашнє насильство та примус до статевих дій, можуть отримати альтернативний тип покарання – пробаційний нагляд. Кількість статей Кримінального кодексу України, під які може бути застосований цей спосіб покарання, перевищує 140, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Парламент схвалив Закон №9185 «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану», який визначає новий підхід. Пробаційний нагляд стає рівноправним засобом покарання поряд з обмеженням волі та позбавленням волі. Він передбачає накладення обов'язків на засуджених без їхнього відокремлення від суспільства. Порушення цих обов'язків може призвести до збільшення жорсткості покарання.

Тривалість пробаційного нагляду може коливатися від 1 до 5 років. У випадку невиконання зобов'язань під час перебування під пробаційним наглядом, може застосовуватися обмеження волі на період до 3 років.

Закон набуде чинності через півроку після його опублікування. Таким чином, впровадження системи пробаційного нагляду в Україні розпочнеться через 6 місяців від дати опублікування закону.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про зміни в обчисленні строків досудового розслідування.

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