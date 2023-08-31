Избежать тюрьмы, но не наказания: в Украине введут пробационный надзор

В Украине вводится новый способ наказания – система пробационного надзора.

Источник фото: probation.gov.ua

В Украине правонарушители, совершившие такие преступления, как уклонение от уплаты алиментов, раскрытие банковской тайны, домашнее насилие и принуждение к половым действиям, могут получить альтернативный тип наказания – пробационный надзор. Количество статей Уголовного кодекса Украины, под которые может быть применен этот способ наказания, превышает 140, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Парламент принял Закон №9185 «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения», который определяет новый подход. Пробационный надзор становится равноправным средством наказания наряду с ограничением свободы и лишением свободы. Он предусматривает наложение обязанностей на осужденных без их отделения от общества. Нарушение этих обязанностей может привести к увеличению жесткости наказания.

Продолжительность пробационного надзора может колебаться от 1 до 5 лет. В случае невыполнения обязательств во время пребывания под пробационным надзором, может применяться ограничение свободы на период до 3 лет.

Закон вступит в силу через полгода после его опубликования. Таким образом, внедрение системы пробационного надзора в Украине начнется через 6 месяцев с даты опубликования закона.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в исчислении сроков досудебного расследования.

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