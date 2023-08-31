Хотели втроем продать Минобороны 80 танковых двигателей: СБУ разоблачила бизнесменов

Дельцы пытались продать партию танковых двигателей в ВСУ за 77 млн грн, хотя их рыночная стоимость составляет почти 24 млн грн.

Правоохранители разоблачили украинских бизнесменов, пытавшихся продать партию танковых двигателей в ВСУ по искусственно завышенной стоимости. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн. грн. Рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн грн.

«Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах», — отмечает СБУ.

Добавляется, что во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

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