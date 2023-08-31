Хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів: СБУ викрила бізнесменів

Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів до ЗСУ за штучно завищеною вартістю. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Так, представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн грн. Ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн грн.
«Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах», — зазначає СБУ.
Додається, що під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.
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