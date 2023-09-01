Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

  1. В Україні

Як передати дані електролічильника, якщо ви знаходитесь за кордоном: роз’яснення

07:00, 1 вересня 2023
Якщо у квартирі ніхто не проживає, а електроприлади відключені, то потрібно передавати щомісяця одні й ті ж значення.
Як передати дані електролічильника, якщо ви знаходитесь за кордоном: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію.

Стало відомо, як передати дані з електролічильників, якщо людина знаходиться не в Україні. Про це розповіли у компанії Yasno.

Якщо людина перебуває за кордоном, а вдома залишився хтось чи квартиранти, то передавати дані можуть вони. Фіксувати та передавати інформацію вони мають за два дні до кінця кожного місяця та упродовж трьох днів наступного.

У разі, якщо у квартирі ніхто не проживає, а електроприлади відключені, то потрібно передавати щомісяця одні й ті ж значення.

Якщо ж у квартирі ніхто не проживає, проте працює якась техніка (як приклад, холодильник тощо) і відбувається мінімальне споживання ресурсу, то необхідно до останніх зафіксованих показань додавати щомісяця приблизну кількість кіловат. Коли людина повернеться, їх можна підкоригувати.

У компанії зауважують, що постачальник не володіє даними — виїхав клієнт за кордон чи ні, тому відповідальність за передачу інформацію несе власник оселі.

«Якщо показання передаються у будь-який інший день місяця, а не у встановлені терміни, або не передаються взагалі, то нарахування відбувається за іншою формулою. І звідти й починаються усі скарги про некоректні суми в рахунках, адже тоді для розрахунку береться не фактичне, а середньодобове споживання», — додали в компанії.

Задля отримання достовірних рахунків за фактично спожиту електрику треба вчасно передавати показання.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду