Як передати дані електролічильника, якщо ви знаходитесь за кордоном: роз’яснення

Якщо у квартирі ніхто не проживає, а електроприлади відключені, то потрібно передавати щомісяця одні й ті ж значення.

Українці, які перебувають за кордоном, зобов'язані оплачувати рахунки за електричну енергію.

Стало відомо, як передати дані з електролічильників, якщо людина знаходиться не в Україні. Про це розповіли у компанії Yasno.

Якщо людина перебуває за кордоном, а вдома залишився хтось чи квартиранти, то передавати дані можуть вони. Фіксувати та передавати інформацію вони мають за два дні до кінця кожного місяця та упродовж трьох днів наступного.

У разі, якщо у квартирі ніхто не проживає, а електроприлади відключені, то потрібно передавати щомісяця одні й ті ж значення.

Якщо ж у квартирі ніхто не проживає, проте працює якась техніка (як приклад, холодильник тощо) і відбувається мінімальне споживання ресурсу, то необхідно до останніх зафіксованих показань додавати щомісяця приблизну кількість кіловат. Коли людина повернеться, їх можна підкоригувати.

У компанії зауважують, що постачальник не володіє даними — виїхав клієнт за кордон чи ні, тому відповідальність за передачу інформацію несе власник оселі.

«Якщо показання передаються у будь-який інший день місяця, а не у встановлені терміни, або не передаються взагалі, то нарахування відбувається за іншою формулою. І звідти й починаються усі скарги про некоректні суми в рахунках, адже тоді для розрахунку береться не фактичне, а середньодобове споживання», — додали в компанії.

Задля отримання достовірних рахунків за фактично спожиту електрику треба вчасно передавати показання.

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