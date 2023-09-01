Как передать данные электросчетчика, если вы находитесь за границей: разъяснение

Если в квартире никто не проживает, а электроприборы отключены, то нужно передавать каждый месяц одни и те же значения.

Находящиеся за рубежом Украинцы обязаны оплачивать счета за электрическую энергию.

Стало известно, как передать данные по электросчетчикам, если человек находится не в Украине. Об этом рассказали в компании Yasno.

Если человек находится за границей, а дома остался кто-нибудь или квартиранты, то передавать данные могут они. Фиксировать и передавать информацию они должны за два дня до конца каждого месяца и в течение трех дней.

В случае если в квартире никто не проживает, а электроприборы отключены, то нужно передавать ежемесячно одни и те же значения.

Если же в квартире никто не проживает, однако работает какая-то техника (в качестве примера, холодильник и т.п.) и происходит минимальное потребление ресурса, то необходимо к последним зафиксированным показаниям добавлять ежемесячно приблизительное количество киловатт. Когда человек вернется, их можно подкорректировать.

В компании отмечают, что поставщик не владеет данными — уехал клиент за границу или нет, поэтому ответственность за передачу информации несет владелец дома.

«Если показания передаются в любой другой день месяца, а не в установленные сроки или не передаются вообще, то начисление происходит по другой формуле. И оттуда начинаются все жалобы о некорректных суммах в счетах, ведь тогда для расчета берется не фактическое, а среднесуточное потребление», — добавили в компании.

Для получения достоверных счетов за фактически потребленное электричество нужно своевременно передавать показания.

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