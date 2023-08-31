Поезд сбил пятерых железнодорожников и протащил останки еще на 300 метров: подробности трагедии

Пятеро железнодорожников на севере Италии погибли, попав под поезд во время ночных ремонтных работ.

Источник фото: ANSA

Поезд сбил пятерых рабочих и ранил еще двоих на железнодорожном пути в районе Турина на севере Италии, – сообщает ANSA.

Авария произошла около полуночи (22:00 по Гринвичу) в среду в муниципалитете Брандиццо, входящем в состав городской агломерации Турина.

Согласно сообщениям, мужчины работали в компании, которая проводила работы по замене сегментов железнодорожной линии, соединяющей крупные северные города Турин и Милан, когда их переехал локомотив, двигавшийся с пустыми вагонами из Алессандрии в направлении Турина.

Сообщается, что поезд двигался со скоростью около 160 километров в час, когда произошел инцидент, в результате, рабочих протащило на некоторое расстояние, прежде чем поезд остановился. Двум их коллегам, которые работали неподалеку, удалось спастись.

Мэр Брандиццо Паоло Бодони рассказал, что работник аварийной службы описал ему «ужасную сцену с человеческими останками на расстоянии 300 метров».

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