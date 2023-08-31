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  1. В Украине

Украинские школьники за границей будут учиться по новой программе: что нужно знать

23:45, 31 августа 2023
Для того чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширили украиноведческий компонент.
Украинские школьники за границей будут учиться по новой программе: что нужно знать
Фото: nus.org.ua
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Украинские школьники за границей будут учиться по новой программе. Для того чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширили украиноведческий компонент. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Украиноведческий компонент — это обучающая программа, которая также предусматривает:

  • перечень предметов и курсов типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений
  • рекомендуемое распределение учебной нагрузки по годам обучения между учебными предметами, обязательными для изучения
  • дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий

Дело в том, что многие украинские дети учатся в местных школах за рубежом, продолжая получать украинское образование дистанционно. Поэтому обновленная программа является частью плана уменьшения учебной нагрузки.

В целом типичная образовательная программа содержит:

  • требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой
  • рекомендованные формы организации образовательного процесса
  • описание инструментария оценивания

Ранее было предложение зачислять оценки по предметам, которые изучаются и в зарубежных, и в украинских школах, переводя их на 12-балльную или двухбалльную шкалу («засчитано»/ «не засчитано»).

При этом дети из Украины должны были пройти годовую оценку по предметам, которые не изучают в зарубежных школах, а именно: украинский язык, литература и история, а также география, гражданское образование и защита Украины.

Теперь новая программа предусматривает модель, по которой учащиеся за рубежом смогут составлять годовую оценку только по тем предметам, которые содержат украиноведческий компонент. Более того, украинские дети смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

По другим предметам, таким как математика, естественные науки и другие, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии с справкой из зарубежной школы.

«Мы понимаем, что за границей дети, как правило, обязаны посещать местную школу. Так что обучение еще и в украинском заведении может быть сложным из-за двойной нагрузки. Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, мы создали образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента – языка, литературы, истории и других предметов, которые не изучают в зарубежных школах», – говорит министр образования и науки Оксен Лисовой.

Следующим шагом станет принятие решения об организации такого обучения. В МОН планируют определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов в разных регионах Украины.

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