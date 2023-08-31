Как проверить, платит ли работодатель ЕСВ на начисленную работнику зарплату

Как контролировать информацию об уплате единого социального взноса работодателем и приобретенном страховом стаже.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, как проверить, платит ли работодатель за вас страховые взносы.

Для этого:

Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Войдите в свой личный кабинет, авторизовавшись удобным для вас способом: с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Действие. Подпись, системы GOV.ID или по логину и паролю, который можно получить в сервисном центре территориального органа Фонда. В личном кабинете выберите раздел «Мой страховой стаж», чтобы проверить, сколько вы приобрели страховой стаж.

В этом разделе отражаются сведения о страховом стаже, приобретенном в период с 1 января 2004 года – даты вступления в силу Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж».

Зайдите в раздел «Моя заработная плата», чтобы увидеть суммы заработной платы (дохода), на которую начислен единый социальный взнос (ЕСВ).

Контролируйте информацию об уплате ЕСВ работодателем и приобретенном страховом стаже.

Сведения о начислении заработной платы (дохода) застрахованным лицам представляются работодателями ежеквартально (с разбивкой по месяцам отчетного квартала) – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала.

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