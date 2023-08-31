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У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

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  1. В Україні

Як перевірити, чи сплачує роботодавець ЄСВ на нараховану працівнику зарплату

23:24, 31 серпня 2023
Як контролювати інформацію про сплату єдиного соціального внеску роботодавцем та набутий страховий стаж.
Як перевірити, чи сплачує роботодавець ЄСВ на нараховану працівнику зарплату
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Пенсійний фонд України розповідає, як перевірити, чи сплачує роботодавець за вас страхові внески.

Для цього:

  1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  2. Увійдіть до свого особистого кабінету, авторизувавшись зручним для вас способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис, системи GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.
  3. В особистому кабінеті оберіть розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.

У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу, набутого у період з 1 січня 2004 року – дати набрання чинності Законом України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж».

  1. Зайдіть у розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Контролюйте інформацію про сплату ЄСВ роботодавцем та набутий страховий стаж.

Зазначається, що відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам подаються роботодавцями щокварталу (з розбивкою за місяцями звітного кварталу) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

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