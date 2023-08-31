Викрито українських бізнесменів, які хотіли втридорога продати 80 танкових двигунів для ЗСУ

Конфісковані правоохоронцями двигуни та інші комплектуючі для танків передано на потреби ЗСУ.

Джерело фото: СБУ

За спільних дій Служба безпеки з Національною поліцією викрили українських «бізнесменів», які намагалися продати партію танкових двигунів до ЗСУ за штучно завищеною вартістю, – повідомляє СБУ.

Так, представники одного з українських підприємств намагалися реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн гривень, коли ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн гривень.

Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

У межах кримінального провадження триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.