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  1. Суд інфо

ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області до 1 жовтня

17:01, 31 серпня 2023
Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 30 вересня 2023 року включно.
ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області до 1 жовтня
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У четвер, 31 серпня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 жовтня 2023 року. Про це повідомляє ВРП.

Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 30 вересня 2023 року включно.

Також Рада вирішила звернутися до Державної судової адміністрації України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо вжиття в межах повноважень заходів стосовно дострокового закінчення відрядження суддів Білозерського районного суду Херсонської області у зв’язку з відновленням його роботи.

Таке рішення ВРП прийняла за результатом розгляду подання Голови Верховного Суду, у якому зазначено, що голова Херсонського апеляційного суду висловив прохання відтермінувати початок відновлення роботи вказаного суду, зокрема, через нестабільність безпекової ситуації на території Білозерської територіальної громади. Також Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області обґрунтувало необхідність відтермінування відновлення роботи суду через відсутність суддів.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 вересня 2023 року

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