Успішні випробування українських ракет: Данілов показав відео

Секретар РНБО повідомив про успіхи програми Президента України та показав результати.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов опублікував допис – фрагмент випробувань ракет українського виробництва.

«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне», – написав він.

Крім того, Данілов додав що на українські ракети «ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…», цитуючи пісню російської групи Любе, яка активно підтримує війну.

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