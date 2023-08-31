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Успішні випробування українських ракет: Данілов показав відео

17:10, 31 серпня 2023
Секретар РНБО повідомив про успіхи програми Президента України та показав результати.
Успішні випробування українських ракет: Данілов показав відео
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов опублікував допис – фрагмент випробувань ракет українського виробництва.

«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне», – написав він.

Крім того, Данілов додав що на українські ракети «ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…», цитуючи пісню російської групи Любе, яка активно підтримує війну.

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