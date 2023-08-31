Верещук заявила, що деякі переселенці отримують виплати від України, знаходячись за кордоном: їх припинять

Ірина Верещук розповіла, що 109 тисяч переселенців постійно перебувають за кордоном і при цьому отримують гроші від держави.

Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тисяч постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», - сказала вона.

Окрім того, майже 10 тисяч українців значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, проте на них і далі отримують виплати.

Міністр повідомила, що у реєстрі також знайшли помилки, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. За її словами, таких родин знайшли майже 60 тисяч.

Верещук додала, що всі помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.

Вона додала, що наразі виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.

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