Верещук заявила, что некоторые переселенцы получают выплаты от Украины, находясь за границей: их прекратят

Ирина Верещук рассказала, что 109 тысяч переселенцев постоянно находятся за границей и получают деньги от государства.

Около 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

«То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тысяч постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица», - сказала она.

Кроме того, почти 10 тысяч украинцев числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, однако на них и дальше получают выплаты.

Министр сообщила, что в реестре также нашли ошибки, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей. По ее словам, таких семей нашли около 60 тысяч.

Верещук добавила, что все ошибки исправят и выплаты таким лицам прекратят.

Она добавила, что в настоящее время выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тысяч человек.

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