Успешные испытания украинских ракет: Данилов показал видео

Секретарь СНБО сообщил об успехах программы Президента Украины и показал результаты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал сообщение – фрагмент испытаний ракет украинского производства.

«Ракетная программа Президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное», – написал он.

Кроме того, Данилов добавил что на украинские ракеты «ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт...», цитируя песню российской группы Любе, которая активно поддерживает войну.

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