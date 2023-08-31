ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области до 1 октября

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 30 сентября 2023 включительно.

В четверг, 31 августа, Высший совет правосудия принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 октября 2023 года. Об этом сообщает ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 30 сентября 2023 включительно.

Также Совет решил обратиться в Государственную судебную администрацию Украины и Высшую квалификационную комиссию судей Украины относительно принятия в пределах полномочий мер по досрочному окончанию командировки судей Белозерского районного суда Херсонской области в связи с возобновлением его работы.

Такое решение ВСП принял по результату рассмотрения представления Председателя Верховного Суда, в котором указано, что председатель Херсонского апелляционного суда выразил просьбу отсрочить начало возобновления работы указанного суда, в частности, из-за нестабильности ситуации безопасности на территории Белозерской территориальной общины. Также Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Херсонской области обосновало необходимость отсрочки возобновления работы суда из-за отсутствия судей.

Ранее мы писали, что Высший совет правосудия принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 сентября 2023 года.

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