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  1. В Украине

Разоблачены украинские бизнесмены, которые хотели втридорога продать 80 танковых двигателей для ВСУ

21:44, 31 августа 2023
Конфискованные правоохранителями двигатели и другие комплектующие для танков переданы на нужды ВСУ.
Разоблачены украинские бизнесмены, которые хотели втридорога продать 80 танковых двигателей для ВСУ
Источник фото: СБУ
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При совместных действиях Служба безопасности с Национальной полицией разоблачили украинских «бизнесменов», которые пытались продать партию танковых двигателей в ВСУ по искусственно завышенной стоимости, – сообщает СБУ.

Так, представители одного из украинских предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн гривен, когда рыночная стоимость этих двигателей составляет почти 24 млн гривен.

Правоохранители своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъятые силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

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