Потяг збив п'ятьох залізничників та протягнув останки ще на 300 метрів: подробиці трагедії

П'ятеро залізничників на півночі Італії загинули, потрапивши під потяг під час нічних ремонтних робіт.

Джерело фото: ANSA

Потяг збив п'ятьох робітників і поранив ще двох на залізничній колії в районі Турина на півночі Італії, – повідомляє ANSA.

Аварія сталася близько опівночі (22:00 за Гринвічем) у середу в муніципалітеті Брандіццо, що входить до складу міської агломерації Турина.

Згідно з повідомленнями, чоловіки працювали в компанії, яка проводила роботи із заміни сегментів залізничної лінії, що з'єднує великі північні міста Турин і Мілан, коли їх переїхав локомотив, що рухався з порожніми вагонами з Алессандрії в напрямку Турина.

Повідомляється, що потяг рухався зі швидкістю близько 160 кілометрів на годину, коли стався інцидент, в результаті, робітників протягло на деяку відстань, перш ніж потяг зупинився. Двом їхнім колегам, які працювали неподалік, вдалося врятуватися.

Мер Брандіццо Паоло Бодоні розповів, що працівник аварійної служби описав йому «жахливу сцену з людськими останками на відстані 300 метрів».

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