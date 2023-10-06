Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 6 жовтня

Уряд вніс зміни до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади і до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів провів засідання 6 жовтня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища». Законопроектом пропонується встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, протягом 15 років з дня набрання чинності цим проектом акта, крім випадків формування та передачі в користування земельних ділянок з метою відновлення Каховського водосховища, здійснення заходів з охорони земель. Також проектом Закону визначаються особливості проведення робіт із землеустрою, необхідних для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, які займало Каховське водосховище, та окреслюється здійснення контролю за дотриманням встановлених вимог у порядку, визначеному ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель». Крім цього, передбачається забезпечення організації внесення відомостей про обмеження у використанні земель, які займало Каховське водосховище, до Державного земельного кадастру.

— Схвалено проект Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Законопроектом передбачено формування нової національної системи запобігання професійним ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері організації безпеки та здоровʼя працівників та імплементацію положень Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення безпеки та охорони здоровʼя працівників на роботі. Проектом Закону, серед іншого, пропонується запровадити за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоровʼя працівників, та регулярне здійснення роботодавцем оцінювання ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, а також розробки і впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення. Крім цього, проектом передбачається обов’язкове страхування відповідальності експертних організацій при укладанні договору про надання послуг у сфері безпеки та здоровʼя працівників.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими, зокрема, замінити назву центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки та здоровʼя працівників на роботі, та встановити відповідальність за порушення вимог безпеки і захисту здоровʼя працівників на роботі від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі.

— Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 28.04.2023 N 402 «Про реалізацію експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов, доступу до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів ІР-телефонії особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби» у звʼязку з набранням чинності ЗУ від 29.06.2023 N 3185-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього увʼязнення в період воєнного стану», відповідно до положень якого у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України за наявності технічної можливості можуть облаштовуватися камери з поліпшеними умовами тримання.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 07.02.2018 N 90 «Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності». Затверджено оновлений посадовий склад Ради з питань інтелектуальної власності. Доповнено Положення про Раду нормою, згідно якої голова Ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема, через Інтернет, або про участь члена Ради в такому режимі у засіданні Ради.

— Внесено зміни до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади. Виключено одну з умов, недотримання якої є підставою для відмови у державній реєстрації нормативно-правового акта, а саме, обовʼязковість узгодження проекта акта з всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та їхніми спілками у разі наявності у нормативно-правовому акті положень, що стосуються осіб з інвалідністю, та передбачено обов'язкове узгодження проекту нормативно-правового акта з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини або з Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю.

— Прийнято рішення спрямувати кошти гранту, які надходять відповідно до Угоди про грант (Проект «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.02.2023, за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» за новими бюджетними програмами: Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC) (ключові залізничні сполучення) в сумі 912 млн. 204 тис. гривень; та Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC) (ключові автомобільні сполучення) в сумі 916 млн. 226 тис. гривень. Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, наданих згідно з Угодою про грант між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

— Внесено зміни до Порядку визначення суб’єкта управління об’єктами, що повернуті у власність держави, та іншим майном, суб’єкт управління якого не визначений. Виключено майно загальносоюзних громадських організацій колишнього СРСР, повернуте у власність держави за рішенням суду, що набрало законної сили, з переліку випадків прийняття КМУ рішення про визначення суб’єкта управління. Визначено, що у разі, коли майно повернуте за рішенням суду, що набрало законної сили, у власність держави в особі суб’єкта управління, відповідний суб’єкт здійснює функції з управління таким майном без рішення КМУ про визначення його суб’єктом управління, та у місячний строк з дня набрання законної сили таким рішенням суду інформує КМУ про здійснені заходи з реалізації функцій з управління таким майном. Передбачено, що якщо за рішенням суду повернуто майно закладів охорони здоров’я та реабілітаційних установ суб’єкт управління звертається до Міноборони, МВС та Адміністрації Держприкордонслужби з метою отримання пропозицій щодо подальшого використання такого майна для лікування учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та у місячний строк з дня надходження пропозицій від ініціатора забезпечує передачу йому такого майна та інформування КМУ про передачу. Визначено, що якщо майно повернуте за рішенням суду, що набрало законної сили, у власність держави в особі КМУ або у такому рішенні суду не зазначено суб’єкта управління об’єктами державної власності, в особі якого повернуте майно, за дорученням КМУ Мінекономіки в місячний строк готує та подає проект рішення КМУ щодо визначення суб’єкта управління таким майном.

— Зупинено дію Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі злочинністю, вчиненої 25.11.1998 у Москві, в частині відносин Уряду України з урядами рф та Республіки Білорусь.

— Перейменовано Державне агентство меліорації та рибного господарства України на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Внесено зміни до ряду актів КМУ в частині покладення на Держрибагентство додаткового повноваження щодо реалізації державної політики у сфері регулювання продовольчого забезпечення та заміни у звʼязку з цим найменування Державного агентства.

— Внесено зміни до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом з метою приведення його у відповідність до Податкового кодексу України. Доповнено перелік субʼєктів інформаційних відносин, на яких поширюється дія Порядку, небанківськими надавачами платіжних послуг та емітентами електронних грошей, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інформація яких може використовуватися контролюючими органами. Доповнено перелік періодичної податкової інформації, що подається субʼєктами інформаційних відносин контролюючим органам, новим пунктом, яким передбачено подання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щомісяця протягом 10 календарних днів переліків фінансових установ, професійних учасників ринків капіталу, інститутів спільного інвестування та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі види фінансових послуг.

— Внесено зміни до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників. Уточнено перелік документів, які подаються до міжвідомчої атестаційної комісії, та особливості внесення інформації про атестовані аварійно-рятувальні служби і рятувальників до електронних реєстрів, проведення перевірки професійних знань рятувальників із використанням технологій дистанційного оцінювання, а також урегульовано питання проведення перевірок діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до дій за призначенням.

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про ветеринарну медицину», Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та Типове положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію, якими визначено повноваження, функціональну спрямованість та порядок організації роботи зазначених комісій.

— Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на соціальний захист осіб з інвалідністю. Передбачено, що бюджетні кошти за програмою «Соціальний захист осіб з інвалідністю» спрямовуються, серед іншого, на фінансову підтримку для забезпечення функціонування державних некомерційних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, що не надають послуги в рамках програми медичних гарантій, шляхом спрямування коштів на забезпечення функціонування державних некомерційних підприємств, у тому числі оплату фактичних поточних видатків (оплату праці працівників і нарахування на заробітну плату; здійснення видатків, повʼязаних із службовими відрядженнями в межах України; матеріали та інвентар, медикаменти та перевʼязувальні матеріали, продукти харчування для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують послуги у державному некомерційному підприємстві; утримання транспортних засобів, технічного обслуговування обладнання, інвентарю та будівель; комунальних послуг та енергоносіїв; інших обовʼязкових платежів), протягом періоду з дня перетворення державної реабілітаційної установи в державне некомерційне підприємство до дня укладення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій з НСЗУ; а також на оплату фактично спожитих комунальних послуг за період з дня укладання договорів про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій державними некомерційними підприємствами з НСЗУ, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги, що виникла за період з 01.04.2023 та підтверджується документами, наданими державними некомерційними підприємствами.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 48 млн. 890 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку задля забезпечення центрів контролю та профілактики хвороб лабораторним обладнанням, необхідним для проведення моніторингу вмісту радону в питній воді та повітрі та моніторингу вмісту трансирних кислот в харчових продуктах.

— Включено індустріальний парк «ІСКРА» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

— Виділено Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 53 млн. 532,515 тис. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» для реалізації проектів «Нове будівництво Командно-диспетчерського пункту (пункту управління польотами) аеродрому» (40 млн. гривень), «Капітальний ремонт будівлі пожежного депо на 6 виїздів у м. Чернігів з виділенням черговості» (12 млн. 332,515 тис. гривень) та «Розроблення проектно-кошторисної документації на проектування обʼєкта будівництва: «Нове будівництво Державного пожежно-рятувального посту Головного управління ДСНС України у Херсонській області» (1 млн. 200 тис. гривень).

— Виділено Міністерству освіти і науки з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 116 млн. 137,882 тис. гривень для реалізації проекту «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) покрівлі, фасаду, інженерних мереж та благоустрою в навчальному корпусі N 1 Державного біотехнологічного університету» і 63 млн. 604,44 тис. гривень для реалізації проекту «Капітальний ремонт покрівлі Національного університету «Чернігівська політехніка» корпуси 1, 2 та корпус А-2»(видатки розвитку) на бюджетну програму «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».

— Внесено зміни у додаток до розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1549 «Про межі території морського порту Ізмаїл», якими включено відповідно до вимог ЗУ «Про морські порти України» в межі території морського порту земельні ділянки субʼєкта господарювання, який не подав матеріали з метою включення земельних ділянок до меж території морського порту ще до початку узгодження проекту розпорядження КМУ «Про межі території морського порту Ізмаїл» з центральними органами виконавчої влади.

— Актуалізовано посадовий склад Ради з міжнародної торгівлі з урахуванням кадрових змін у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України та Національному банку України.

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Медична допомога, що надається санаторно-курортними закладами» на 85 млн. 463,4 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на 37 млн. 398 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на 48 млн. 65, 4 тис. гривень. Зазначені кошти буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб системи охорони здоровʼя, а саме: придбання лікарських засобів для проведення лабораторних досліджень, відділень анестезіології та інтенсивної терапії та кардіохірургічних відділень, оплату комунальних послуг, придбання обладнання для надання якісної офтальмологічної допомоги та на капітальний ремонт операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії.

— Внесено зміни до Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року, плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік. Уточнено відповідальні за виконання завдань і заходів органи відповідно до перерозподілу функцій між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством енергетики України згідно постанови КМУ від 14.02.2023 Nº 153. Актуалізовано строки виконання ряду завдань і заходів.

— Виділено Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту) 218 млн. 700 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

— Включено індустріальний парк «ЕкоСтіл» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

— Погоджено пропозицію Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури щодо використання частини залишку коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 2 млрд. гривень, який утворився на 01.01.2023 на рахунку Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Державній казначейській службі для здійснення видатків у 2023 році на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення».

— Виділено, у звʼязку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 186 млн. 939,58 тис. гривень для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення обʼєктів водо- та теплопостачання.

— Виділено, у звʼязку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що склалася на території Херсонської області внаслідок підриву рф греблі Каховської гідроелектростанції, Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 147 млн. 982,41 тис. гривень для здійснення заходів з ліквідації її наслідків.

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