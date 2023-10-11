У Києві автівки потрапили у ДТП без водіїв за кермом

У столиці сталося ДТП без водіїв у автомобілях.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У вівторок, 10 жовтня, у Києві на проспекті Георгія Гонгадзе зіштовхнулися авто Great Wall Haval та Ford Fiesta.

Поліцейські, які прибули на місце події та виявили обох керманичів, з'ясували, що водій Great Wall зупинився та вийшов з авто по власних справах. А згодом його транспортний засіб покотився назад, вдаривши Ford, керманич якого у цей момент щось діставав із багажника.

«На водія позашляховика охоронці порядку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів, а саме — страхового поліса) КУпАП», - розповіли у Патрульній поліції.

Надалі усі обставини ДТП досліджуватимуться у суді під час розгляду справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.