В Киеве автомобили попали в ДТП без водителей за рулем

В столице произошло ДТП без водителей в автомобилях.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Во вторник, 10 октября, в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе столкнулись авто Great Wall Haval и Ford Fiesta.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия и обнаружили обоих водителей, выяснили, что водитель Great Wall остановился и вышел из авто по собственным делам. А вскоре его транспортное средство покатилось назад, ударив Ford, водитель которого в этот момент что-то доставал из багажника.

«На водителя внедорожника стражи порядка составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов, а именно страхового полиса) КУоАП», - рассказали в Патрульной полиции.

В дальнейшем все обстоятельства ДТП будут исследоваться в суде при рассмотрении дела.

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