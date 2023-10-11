Избран председатель Красноармейского райсуда Житомирской области

Председателем суда избран судья Василий Лотуга.

9 октября состоялось собрание судей Красноармейского районного суда Житомирской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования судей Красноармейского районного суда Житомирской области председателем суда избран судья Лотуга Василий Федорович сроком на три года с 12 октября 2023 года по 11 октября 2026 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

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