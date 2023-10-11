Обрано голову Червоноармійського райсуду Житомирської області

Головою суду обрано суддю Василя Лотугу.

9 жовтня відбулися збори суддів Червоноармійського районного суду Житомирської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування суддів Червоноармійського районного суду Житомирської області головою суду обрано суддю Лотугу Василя Федоровича строком на три роки з 12 жовтня 2023 року по 11 жовтня 2026 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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