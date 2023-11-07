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  1. В Україні

Як заповнити платіжку для сплати податкового боргу по-новому: роз’яснення

22:22, 7 листопада 2023
При заповненні платіжки на сплату податкового боргу у полі «Призначення платежу» необхідно зазначити код виду сплати 140 та прописати – податковий борг з податку (відповідний вид податку).
Як заповнити платіжку для сплати податкового боргу по-новому: роз’яснення
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Головне управління Державної податкової служби у м. Києві роз’яснило, як заповнити платіжку для сплати податкового боргу по-новому.

Так, кожен платник податків сплачує податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законодавством. При цьому платник самостійно обчислює, декларує та сплачує суми податків та зборів у порядку та строки, визначені Податковим кодексом України.

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що Міністерством фінансів України наказом від 22.03.2023 №148 затверджено новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення.

Головною метою наказу №148 є, зокрема, спрощення алгоритму заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції платниками та органами виконавчої влади шляхом скорочення кількості його обов’язкових полів.

Так, кількість обов’язкових полів, які заповнюються платниками у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, зменшено до 2 полів – для платників на бюджетні/небюджетні/депозитний рахунки («Код виду сплати», «Додаткова інформація запису») .

Платники податків, які мають податковий борг або заборгованість  з єдиного  внеску, при заповненні реквізитів розрахункового документа у полі «Призначення платежу» мають зазначати код виду сплати «140» – надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки.

Приклад сплати заборгованості з єдиного внеску.

По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:

140 заборгованість з єдиного внеску

Приклад сплати податкового боргу.

По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:

140 податковий борг з податку (зазначаємо податок)

Що ж до  заповнення платіжок за новим Порядком в Е-кабінеті, то у полі «Призначення платежу» потрібно зазначити «Код виду сплати», який обирається з переліку кодів, що пропонується ІКС, та «Додаткова інформація запису» у довільній формі.

Головне управління ДПС у м. Києві наголошує, що самостійна та своєчасна сплата узгоджених грошових зобов’язань дозволить уникнути застосування заходів примусового стягнення боргу (заборгованості).

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