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Как заполнить платежку для уплаты налогового долга по-новому: разъяснение

22:22, 7 ноября 2023
При заполнении платежки на уплату налогового долга в поле «Назначение платежа» необходимо указать код вида уплаты 140 и прописать налоговый долг по налогу (соответствующий вид налога).
Как заполнить платежку для уплаты налогового долга по-новому: разъяснение
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве разъяснило, как заполнить платежку для уплаты налогового долга по-новому.

Да, каждый налогоплательщик уплачивает налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законодательством. При этом плательщик самостоятельно исчисляет, декларирует и уплачивает суммы налогов и сборов в порядке и сроках, определенных Налоговым кодексом Украины.

Главное управление ГНС в г. Киеве напоминает, что Министерством финансов Украины приказом от 22.03.2023 №148 утвержден новый Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса государственное социальное страхование, внесение авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата.

Главной целью приказа №148 является упрощение алгоритма заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции плательщиками и органами исполнительной власти путем сокращения количества его обязательных полей.

Так, количество обязательных полей, заполняемых плательщиками в реквизите «Назначение платежа» платежной инструкции, уменьшено до 2 полей – для плательщиков на бюджетные/небюджетные/депозитные счета («Код вида уплаты», «Дополнительная информация записи»).

Налогоплательщики, имеющие налоговый долг или задолженность по единому взносу, при заполнении реквизитов расчетного документа в поле «Назначение платежа» должны указывать код вида уплаты «140» – поступление в бюджет средств в счет погашения налогового долга/недоимки.

Пример уплаты задолженности по единому взносу.

По-новому в реквизите «Назначение платежа» отмечаем:

140 задолженность по единому взносу

Пример уплаты налогового долга.

По-новому в реквизите «Назначение платежа» отмечаем:

140 налоговый долг по налогу (отмечаем налог)

Что касается заполнения платежей по новому Порядку в Е-кабинете, то в поле «Назначение платежа» следует указать «Код вида уплаты», который выбирается из перечня кодов, предлагаемых ИКС, и «Дополнительная информация записи» в произвольной форме.

Главное управление ГНС в Киеве подчеркивает, что самостоятельная и своевременная уплата согласованных денежных обязательств позволит избежать применения мер принудительного взыскания долга (задолженности).

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