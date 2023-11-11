Зеленський записав звернення з нагоди річниці звільнення Херсона від окупантів, відео

Торік Південь переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала, — сказав Президент.

Фото: ОП

Сьогодні, 11 листопада 2023 року, річниця звільнення Херсона і правого берегу Херсонської області. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Він підкреслив, що торік Південь країни переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоча неодноразово про це каже.

"Сьогодні – перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Увесь Південь України торік переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети", – заявив Зеленський.

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