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  1. В Україні

Зеленський записав звернення з нагоди річниці звільнення Херсона від окупантів, відео

11:50, 11 листопада 2023
Торік Південь переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала, — сказав Президент.
Зеленський записав звернення з нагоди річниці звільнення Херсона від окупантів, відео
Фото: ОП
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Сьогодні, 11 листопада 2023 року, річниця звільнення Херсона і правого берегу Херсонської області. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення.

Він підкреслив, що торік Південь країни переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоча неодноразово про це каже. 

"Сьогодні – перша річниця звільнення Херсона від російської окупації. Місто-герой. Місто-символ. Місто-надія. Місто наших людей, які не підкорилися ворожій силі й надихали своїм спротивом усіх нас і весь світ. Увесь Південь України торік переконався, що росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди! Коли знаємо нашу мету. Коли це спільна мета. Коли ми в єдності. І коли єднаємо інших навколо української мети", – заявив Зеленський.

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