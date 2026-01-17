  1. В Україні

Комендантську годину не скасовують, а роблять гнучкими правила – Мінрозвитку

11:47, 17 січня 2026
Нові зміни забезпечують цілодобовий доступ до Пунктів незламності та безперервну роботу критичної інфраструктури.
Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам встановлювати гнучкі правила комендантської години у разі оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, метою рішення є забезпечення доступу громадян до Пунктів незламності та безперервної роботи об’єктів критичного життєзабезпечення під час тривалих відключень електро- та теплопостачання. Найближчим часом очікується перше практичне застосування цих правил у Києві.

«Ми не скасовуємо комендантську годину. Йдеться про точкові, контрольовані рішення на період енергетичної надзвичайної ситуації, щоб люди могли безпечно дістатися до Пунктів незламності та отримати базову допомогу. Усі дії відбуватимуться виключно в межах чинного законодавства і з урахуванням безпекової ситуації», — заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За оновленими правилами під час надзвичайної ситуації в енергетиці:

  1. Доступ до Пунктів незламності буде цілодобовим (24/7) без необхідності спеціальних перепусток.
  2. Рух приватного транспорту дозволяється лише для прямих поїздок до Пунктів незламності. Громадський транспорт працюватиме за рішенням місцевої влади з урахуванням безпеки.
  3. Пункти незламності можуть включати магазини, аптеки, АЗС, заклади послуг і торгово-розважальні центри за умови наявності автономного живлення, опалення, стабільного зв’язку, можливості підзарядки пристроїв та безкоштовного гарячого чаю.
  4. Бізнеси, що офіційно виконують функцію Пунктів незламності, можуть працювати цілодобово на період дії рішення.

Усі рішення ухвалюватимуться через Раду оборони з участю сил безпеки та військового командування. Зміни дозволяють державі діяти гнучко під час тривалих енергетичних криз, не порушуючи режим воєнного стану та зберігаючи пріоритет безпеки громадян.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово. 

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години. 

Додамо, що у Києві таксі почне працювати в комендантську годину.

Київ комендантська година Міністерство розвитку громад та територій

