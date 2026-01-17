  1. В Украине

Комендантский час не отменяют, а делают правила гибкими – Минразвития

11:47, 17 января 2026
Новые изменения обеспечивают круглосуточный доступ к пунктам несокрушимости и бесперебойную работу критической инфраструктуры.
Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам устанавливать гибкие правила комендантского часа в случае объявления чрезвычайной ситуации в энергетике.

По данным Министерства развития общин и территорий, целью решения является обеспечение доступа граждан к пунктам несокрушимости и бесперебойной работы объектов критического жизнеобеспечения во время длительных отключений электро- и теплоснабжения. В ближайшее время ожидается первое практическое применение этих правил в Киеве.

«Мы не отменяем комендантский час. Речь идет о точечных, контролируемых решениях на период энергетической чрезвычайной ситуации, чтобы люди могли безопасно добраться до пунктов несокрушимости и получить базовую помощь. Все действия будут происходить исключительно в рамках действующего законодательства и с учетом ситуации с безопасностью», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По обновленным правилам во время чрезвычайной ситуации в энергетике:

  1. Доступ к пунктам несокрушимости будет круглосуточным (24/7) без необходимости специальных пропусков.
  2. Движение частного транспорта разрешается только для прямых поездок к пунктам несокрушимости. Общественный транспорт будет работать по решению местных властей с учетом безопасности.
  3. Пункты несокрушимости могут включать магазины, аптеки, АЗС, учреждения услуг и торгово-развлекательные центры при условии наличия автономного питания, отопления, стабильной связи, возможности подзарядки устройств и бесплатного горячего чая.
  4. Бизнесы, официально выполняющие функцию пунктов несокрушимости, могут работать круглосуточно в течение периода действия решения.

Все решения будут приниматься через Совет обороны с участием сил безопасности и военного командования. Изменения позволяют государству действовать гибко во время длительных энергетических кризисов, не нарушая режим военного положения и сохраняя приоритет безопасности граждан.

Ранее мы писали, какие заведения станут Пунктами несокрушимости и будут работать круглосуточно.

Также в МВД уточнили условия ослабления комендантского часа.

Добавим, что в Киеве такси начнет работать в комендантский час.

