  1. В Україні

Стартувала вступна кампанія до військових вишів України: терміни, спеціальності, вимоги

11:11, 17 січня 2026
Курсантам гарантують грошове, речове та медичне забезпечення, а також житло.
З 1 січня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ). На конкурсній основі навчання можуть розпочати громадяни України віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню, професійну, фахову передвищу або вищу освіту.

За даними Міноборони, вступники проходять оцінювання знань за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання, а також професійно-психологічний відбір, медичний огляд і тест з фізичної підготовки. На навчання можуть подавати заявки як цивільна молодь, так і військовослужбовці контрактної або базової служби.

В оборонному відомстві зазначають, що курсантам надається грошове, речове та медичне забезпечення, а також гарантоване житло.

Основні військові навчальні заклади та спеціальності:

  • Національний університет оборони України – підготовка офіцерів для фізичного виховання та спорту, фахівців з реабілітації поранених; можливе отримання цивільної освіти за спеціальністю «Фізична культура і спорт».
  • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – підготовка льотчиків, штурманів, фахівців ППО, безпілотних комплексів, інженерів та енергетиків; заочне навчання за цивільними спеціальностями: програмна інженерія, електроенергетика, електронні комунікації.
  • Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного – фахівці для механізованих, танкових, інженерних підрозділів, артилерії, морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.
  • Військова академія (м. Одеса) – підготовка командирів десантно-штурмових військ, морської піхоти, розвідки та ССО, фахівців з логістики, озброєння та розвідувально-інформаційної роботи.
  • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут – командири підрозділів зв’язку, кіберзахисту, кіберрозвідки та фахівці з автоматизованих систем управління.
  • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова – фахівці з радіоелектронної боротьби, космічної розвідки та інформаційного впливу.
  • Військовий інститут танкових військ ХПІ – командири танкових підрозділів, інженери-механіки та спеціалісти з РХБЗ.
  • Інститут Військово-Морських Сил Одеської морської академії – підготовка фахівців з навігації, експлуатації енергетичних установок та морського озброєння, пошуково-рятувальних та аварійних робіт.
  • Військово-юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого – підготовка військових юристів.
  • Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка – спеціальності: політологія, психологія, міжнародні відносини, журналістика, право, фінанси, соціальна робота, геодезія та землеустрій.

військові Міноборони університет студенти

