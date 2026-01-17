  1. В Украине

Стартовала вступительная кампания в военные вузы Украины: сроки, специальности, требования

11:11, 17 января 2026
Курсантам гарантируют денежное, вещевое и медицинское обеспечение, а также жилье.
С 1 января в Украине стартовала вступительная кампания в высшие военные учебные заведения (ВВУЗ). На конкурсной основе обучение могут начать граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет, имеющие полное общее среднее, профессиональное, специальное предвысшее или высшее образование.

По данным Минобороны, абитуриенты проходят оценку знаний по результатам вступительных экзаменов или внешнего независимого оценивания, а также профессионально-психологический отбор, медицинский осмотр и тест по физической подготовке. На обучение могут подавать заявки как гражданская молодежь, так и военнослужащие контрактной или базовой службы.

В оборонном ведомстве отмечают, что курсантам предоставляется денежное, вещевое и медицинское обеспечение, а также гарантированное жилье.

Основные военные учебные заведения и специальности:

  • Национальный университет обороны Украины – подготовка офицеров для физического воспитания и спорта, специалистов по реабилитации раненых; возможно получение гражданского образования по специальности «Физическая культура и спорт».
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба – подготовка летчиков, штурманов, специалистов ПВО, беспилотных комплексов, инженеров и энергетиков; заочное обучение по гражданским специальностям: программная инженерия, электроэнергетика, электронные коммуникации.
  • Национальная академия сухопутных войск имени Петра Сагайдачного – специалисты для механизированных, танковых, инженерных подразделений, артиллерии, морально-психологического обеспечения и музыкального искусства.
  • Военная академия (г. Одесса) – подготовка командиров десантно-штурмовых войск, морской пехоты, разведки и ССО, специалистов по логистике, вооружению и разведывательно-информационной работе.
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут – командиры подразделений связи, киберзащиты, киберразведки и специалисты по автоматизированным системам управления.
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева – специалисты по радиоэлектронной борьбе, космической разведке и информационному воздействию.
  • Военный институт танковых войск ХПИ – командиры танковых подразделений, инженеры-механики и специалисты по РХБЗ.
  • Институт Военно-Морских Сил Одесской морской академии – подготовка специалистов по навигации, эксплуатации энергетических установок и морского вооружения, поисково-спасательных и аварийных работ.
  • Военно-юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого – подготовка военных юристов.
  • Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко – специальности: политология, психология, международные отношения, журналистика, право, финансы, социальная работа, геодезия и землеустройство.

