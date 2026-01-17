У Києві після без тепла залишаються близько 50 будинків

Мер повідомив про відновлення теплопостачання та роботу міських бригад 24/7.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві наразі 50 будинків залишаються без теплопостачання після атаки на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Без тепла наразі близько 50 будинків з 6000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня», — написав він у суботу вранці за підсумками візиту до одного з опорних пунктів тепловиків.

Кличко зазначив, що міські служби продовжують цілодобово відновлювати пошкоджені тепломережі та котельні, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.