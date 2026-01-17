В Киеве без тепла остаются около 50 домов

Мэр сообщил о восстановлении теплоснабжения и работе городских бригад 24/7.

В Киеве на данный момент 50 домов остаются без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Без тепла сейчас около 50 домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января», — написал он в субботу утром по итогам визита в один из опорных пунктов тепловиков.

Кличко отметил, что городские службы продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденные теплосети и котельные, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

