В Киеве без тепла остаются около 50 домов

10:53, 17 января 2026
Мэр сообщил о восстановлении теплоснабжения и работе городских бригад 24/7.
В Киеве на данный момент 50 домов остаются без теплоснабжения после атаки на критическую инфраструктуру 9 января, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Без тепла сейчас около 50 домов из 6000, которые остались без теплоснабжения после атаки врага на критическую инфраструктуру Киева 9 января», — написал он в субботу утром по итогам визита в один из опорных пунктов тепловиков.

Кличко отметил, что городские службы продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденные теплосети и котельные, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

