Буде важлива розмова з американськими партнерами щодо деталей мирної угоди, – Буданов про приїзд до США

Зустрічі з американськими партнерами відбудуться за участю Умєрова та Арахамії.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов повідомив про свій приїзд до США. За його словами, разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією вони проведуть низку переговорів із американськими партнерами щодо деталей майбутньої мирної угоди для України.

Буданов уточнив, що запланована спільна зустріч зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

«Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат», — наголосив він.

