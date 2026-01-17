  1. В Украине
  2. / В мире

Будет важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения, – Буданов о приезде в США

11:29, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Встречи с американскими партнерами состоятся при участии Умерова и Арахамии.
Будет важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения, – Буданов о приезде в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем приезде в США. По его словам, вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией они проведут ряд переговоров с американскими партнерами по деталям будущего мирного соглашения для Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Буданов уточнил, что запланирована совместная встреча со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

«Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война Кирилл Буданов Давид Арахамия Рустем Умеров переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Максимальная дневная ставка по кредитам может снизиться почти в 4 раза — законопроект

Депутаты предлагают ограничить дневную процентную ставку по потребительским кредитам, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]