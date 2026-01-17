Будет важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения, – Буданов о приезде в США

Встречи с американскими партнерами состоятся при участии Умерова и Арахамии.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил о своем приезде в США. По его словам, вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией они проведут ряд переговоров с американскими партнерами по деталям будущего мирного соглашения для Украины.

Буданов уточнил, что запланирована совместная встреча со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

«Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — подчеркнул он.

