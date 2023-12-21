Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, це закон «не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво».

ВККС звернулася до СБУ, ГУР та МЗС щодо підтвердження чи спростування громадянства рф у Романа Ігнатова

Також вирішили створити робочу групу, яка буде займатися встановленням істини у питанні наявності чи відсутності громадянства рф у голови ВККС.

Як голова ВККС Роман Ігнатов в свій час пояснив чутки про наявність у нього російського громадянства

Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов вже пояснював, чи є у нього російське громадянство.

Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.

  1. В Україні

Щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків призивного віку, — ДПСУ

12:09, 21 грудня 2023
З них близько 45% — водії вантажівок, 15% — це супровідні людей з інвалідністю, значний відсоток — чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні.
Щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків призивного віку, — ДПСУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Близько 6 тисяч щодоби виїжджають з України по всій ділянці західного кордону. Найбільше виїжджають водії вантажних перевезень. Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби, полковник Ігор Матвійчук на пресконференції.

За його словами, близько 45% чоловіків, які виїжджають — це водії вантажівок. Наступна категорія — це супровідники людей з інвалідністю, які становлять 15%.

Полковник зазначив, що одна людина з інвалідністю може кілька разів перетинати кордон із різними доглядальниками призовного віку.

«Ця система зараз вдосконалюється, щоб за однією особою з інвалідністю була закріплена лише одна особа для супроводу — туди й назад», — пояснив Матвійчук.

Також значний відсоток тих, хто виїжджає, — це чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні, додав прикордонник.

«Використання системи «Шлях» — це не такий активний механізм для перетину кордону [щоб ухилитися від мобілізації]. Популярність такої схеми спадає», — зазначив Матвійчук.

Натомість, як розповів полковник, зростає популярність фіктивних шлюбів, коли чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю чи багатодітними мамами. Також був випадок, коли чоловік призовного віку змінив стать.

«[Чоловік] стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон — став Тоня. [Біологічну] стать він не міняв, тільки документи», — розповів він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду