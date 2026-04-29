У Києві шестикласники «заради жарту» заявили про підготовку нападу на ліцей – втрутилася поліція

На батьків учнів складено адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція притягнула до відповідальності батьків двох шестикласників, які поширили у соцмережах фейкову інформацію про підготовку нападу на ліцей.

Про інцидент правоохоронцям повідомила адміністрація навчального закладу після звернень стурбованих батьків, які виявили відповідне відео в інтернеті. Інформацію негайно передали до Голосіївського управління поліції, після чого до ліцею скерували наряди для посилення безпеки учнів і персоналу.

У ході перевірки ювенальні поліцейські спільно з кіберполіцією встановили, що автором публікації є учень шостого класу цього ж ліцею. Разом із однокласником він створив фейковий акаунт і «заради жарту» опублікував відео про намір вчинити напад на заклад освіти.

Правоохоронці провели з дітьми профілактичну бесіду та наголосили, що подібні повідомлення розцінюються як реальна загроза і можуть спричинити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

На батьків школярів складено адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП — за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.