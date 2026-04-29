В Киеве шестиклассники «ради шутки» заявили о подготовке нападения на лицей — вмешалась полиция

На родителей учащихся составлены административные материалы по статье 184 КУоАП.

В Киеве полиция привлекла к ответственности родителей двух шестиклассников, которые распространили в соцсетях фейковую информацию о подготовке нападения на лицей.

О происшествии правоохранителям сообщила администрация учебного заведения после обращений обеспокоенных родителей, которые обнаружили соответствующее видео в интернете. Информацию немедленно передали в Голосеевское управление полиции, после чего к лицею были направлены наряды для усиления безопасности учащихся и персонала.

В ходе проверки ювенальные полицейские совместно с киберполиции установили, что автором публикации является ученик шестого класса этого же лицея. Вместе с одноклассником он создал фейковый аккаунт и «ради шутки» опубликовал видео о намерении совершить нападение на учебное заведение.

Правоохранители провели с детьми профилактическую беседу и подчеркнули, что подобные сообщения расцениваются как реальная угроза и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

На родителей школьников составлены административные материалы по статье 184 КУоАП — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

