Собаки налякали кур’єра — він стрибнув на Porsche Cayenne і пошкодив його, але платити не буде

Кур'єр не платитиме за пошкодження авто після інциденту біля будинку клієнта

Фото: Agency Report

Суд у Німеччині постановив, що водій служби доставки, який стрибнув на автомобіль Porsche Cayenne, злякавшись собак, не зобов’язаний відшкодовувати завдані пошкодження. Про це повідомив Мюнхенський окружний суд.

Інцидент стався у вересні 2024 року в місті Фрайзінг на північ від Мюнхена. За даними суду, двоє далматинців і собака змішаної породи вибігли з дверей будинку, куди кур’єр привіз замовлення. Злякавшись, чоловік застрибнув на капот припаркованого поруч Porsche Cayenne.

Унаслідок цього на автомобілі з’явилися подряпини та вм’ятини на суму понад 2700 євро (близько 3170 доларів), заявив власник авто.

Справу передали до суду після того, як кур’єр і його роботодавець відмовилися компенсувати витрати на ремонт. Суд став на їхній бік, зазначивши, що не доведено, що саме дії водія стали причиною пошкоджень. Зокрема, фотографії пошкоджень були зроблені через кілька місяців після події.

Крім того, суд наголосив, що власник мав належним чином контролювати своїх собак і враховувати, що до нього має приїхати кур’єр.

Хоча, за словами власника авто та свідка, собаки перебували на відстані трьох-чотирьох метрів і не проявляли агресії, суд зазначив, що це не звільняє господаря від обов’язку контролювати тварин. Біг і гавкіт у бік водія були достатніми, щоб викликати в нього інстинктивну реакцію втечі.

