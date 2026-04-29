  1. В мире

Собаки напугали курьера — он прыгнул на Porsche Cayenne и повредил его, но платить не будет

21:06, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Курьер не будет платить за повреждение авто после инцидента возле дома клиента.
Собаки напугали курьера — он прыгнул на Porsche Cayenne и повредил его, но платить не будет
Фото: Agency Report
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Германии постановил, что водитель службы доставки, который прыгнул на автомобиль Porsche Cayenne, испугавшись собак, не обязан возмещать причиненный ущерб. Об этом сообщил Мюнхенский окружной суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в городе Фрайзинг к северу от Мюнхена. По данным суда, двое далматинцев и собака смешанной породы выбежали из двери дома, куда курьер привез заказ. Испугавшись, мужчина запрыгнул на капот припаркованного рядом Porsche Cayenne.

В результате на автомобиле появились царапины и вмятины на сумму более 2700 евро (около 3170 долларов), заявил владелец авто.

Дело было передано в суд после того, как курьер и его работодатель отказались компенсировать расходы на ремонт. Суд встал на их сторону, отметив, что не доказано, что именно действия водителя стали причиной повреждений. В частности, фотографии повреждений были сделаны через несколько месяцев после события.

Кроме того, суд подчеркнул, что владелец должен был надлежащим образом контролировать своих собак и учитывать, что к нему должен приехать курьер.

Хотя, по словам владельца авто и свидетеля, собаки находились на расстоянии трех–четырех метров и не проявляли агрессии, суд отметил, что это не освобождает хозяина от обязанности контролировать животных. Бег и лай в сторону водителя были достаточными, чтобы вызвать у него инстинктивную реакцию бегства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Германия

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]