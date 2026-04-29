Собаки напугали курьера — он прыгнул на Porsche Cayenne и повредил его, но платить не будет

Курьер не будет платить за повреждение авто после инцидента возле дома клиента.

Суд в Германии постановил, что водитель службы доставки, который прыгнул на автомобиль Porsche Cayenne, испугавшись собак, не обязан возмещать причиненный ущерб. Об этом сообщил Мюнхенский окружной суд.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в городе Фрайзинг к северу от Мюнхена. По данным суда, двое далматинцев и собака смешанной породы выбежали из двери дома, куда курьер привез заказ. Испугавшись, мужчина запрыгнул на капот припаркованного рядом Porsche Cayenne.

В результате на автомобиле появились царапины и вмятины на сумму более 2700 евро (около 3170 долларов), заявил владелец авто.

Дело было передано в суд после того, как курьер и его работодатель отказались компенсировать расходы на ремонт. Суд встал на их сторону, отметив, что не доказано, что именно действия водителя стали причиной повреждений. В частности, фотографии повреждений были сделаны через несколько месяцев после события.

Кроме того, суд подчеркнул, что владелец должен был надлежащим образом контролировать своих собак и учитывать, что к нему должен приехать курьер.

Хотя, по словам владельца авто и свидетеля, собаки находились на расстоянии трех–четырех метров и не проявляли агрессии, суд отметил, что это не освобождает хозяина от обязанности контролировать животных. Бег и лай в сторону водителя были достаточными, чтобы вызвать у него инстинктивную реакцию бегства.

