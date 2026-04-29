Виснажений до межі: суд оштрафував власника собаки та конфіскував її

23:30, 29 квітня 2026
Тварину утримували в антисанітарних умовах і з хронічним недоїданням.
Виснажений до межі: суд оштрафував власника собаки та конфіскував її
Фото ілюстративне
У місті Крейгавон (Північна Ірландія) суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною після того, як собаку виявили у стані хронічного недоїдання, пише Armaghi.

Картер Гілпін із району Вестакрес постав перед Магістратським судом Крейгавона за правопорушення, передбачені Законом про добробут тварин (Північна Ірландія) 2011 року.

Суд визнав його винним за двома пунктами: неналежне забезпечення базових потреб собаки та невиконання припису про усунення порушень, виданого інспекторами ради міста Арма, Банбриджа та округу Крейгавон.

Суддя округу Гіні зазначив, що стан собаки викликав занепокоєння, а умови її утримання були абсолютно непридатними.

Справу порушили після того, як інспектори з питань добробуту тварин відреагували на повідомлення та прибули за вказаною адресою. У будинку вони виявили собаку типу німецької вівчарки, замкнену на кухні. Тварина виглядала виснаженою, а підлога була вкрита сечею та екскрементами.

Ветеринар встановив, що собака має недостатню вагу, що свідчить про хронічне недоїдання, і утримується в непридатних та антисанітарних умовах, які могли призвести до подальших страждань, якби її не вилучили.

Після заслуховування доводів захисту суддя призначив штраф у розмірі 150 фунтів стерлінгів за кожне порушення, а також додатковий збір у 15 фунтів (загалом 315 фунтів). Крім того, суд постановив передати собаку на нове утримання через місцеву раду.

Гілпін повідомив, що має намір оскаржити вирок.

