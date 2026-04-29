Истощен до предела: суд оштрафовал владельца собаки и конфисковал ее

Животное содержали в антисанитарных условиях и при хроническом недоедании.

Фото иллюстративное

В городе Крейгавон (Северная Ирландия) суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным после того, как собаку обнаружили в состоянии хронического недоедания, пишет Armaghi.

Картер Гилпин из района Вестакрес предстал перед Магистратским судом Крейгавона по обвинениям, предусмотренным Законом о благополучии животных (Северная Ирландия) 2011 года.

Суд признал его виновным по двум пунктам: ненадлежащее обеспечение базовых потребностей собаки и невыполнение предписания об устранении нарушений, выданного инспекторами совета города Арма, Банбриджа и округа Крейгавон.

Судья округа Гини отметил, что состояние собаки вызывало обеспокоенность, а условия ее содержания были абсолютно непригодными.

Дело было возбуждено после того, как инспекторы по вопросам благополучия животных отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу. В доме они обнаружили собаку типа немецкой овчарки, запертую на кухне. Животное выглядело истощенным, а пол был покрыт мочой и экскрементами.

Ветеринар установил, что собака имеет недостаточный вес, что свидетельствует о хроническом недоедании, и содержится в непригодных и антисанитарных условиях, которые могли привести к дальнейшим страданиям, если бы ее не изъяли.

После заслушивания доводов защиты судья назначил штраф в размере 150 фунтов стерлингов за каждое нарушение, а также дополнительный сбор в 15 фунтов (всего 315 фунтов). Кроме того, суд постановил передать собаку на новое содержание через местный совет.

Гилпин сообщил, что намерен обжаловать приговор.

