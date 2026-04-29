  1. В мире

Истощен до предела: суд оштрафовал владельца собаки и конфисковал ее

23:30, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Животное содержали в антисанитарных условиях и при хроническом недоедании.
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Крейгавон (Северная Ирландия) суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным после того, как собаку обнаружили в состоянии хронического недоедания, пишет Armaghi.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Картер Гилпин из района Вестакрес предстал перед Магистратским судом Крейгавона по обвинениям, предусмотренным Законом о благополучии животных (Северная Ирландия) 2011 года.

Суд признал его виновным по двум пунктам: ненадлежащее обеспечение базовых потребностей собаки и невыполнение предписания об устранении нарушений, выданного инспекторами совета города Арма, Банбриджа и округа Крейгавон.

Судья округа Гини отметил, что состояние собаки вызывало обеспокоенность, а условия ее содержания были абсолютно непригодными.

Дело было возбуждено после того, как инспекторы по вопросам благополучия животных отреагировали на сообщение и прибыли по указанному адресу. В доме они обнаружили собаку типа немецкой овчарки, запертую на кухне. Животное выглядело истощенным, а пол был покрыт мочой и экскрементами.

Ветеринар установил, что собака имеет недостаточный вес, что свидетельствует о хроническом недоедании, и содержится в непригодных и антисанитарных условиях, которые могли привести к дальнейшим страданиям, если бы ее не изъяли.

После заслушивания доводов защиты судья назначил штраф в размере 150 фунтов стерлингов за каждое нарушение, а также дополнительный сбор в 15 фунтов (всего 315 фунтов). Кроме того, суд постановил передать собаку на новое содержание через местный совет.

Гилпин сообщил, что намерен обжаловать приговор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]