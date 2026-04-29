Де працівник може дізнатись, чи оцифровано його трудову книжку: відповідь ПФ

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області пояснило, де працівник може дізнатись, чи оцифровано його трудову книжку.

Зазначається, що скан-копію трудової книжки для оцифрування до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Фонду може подати як сам працівник, так і його страхувальник.

Після її оцифрування відомості про трудову діяльність працівника відображаються в його особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

З інформацією щодо перевірки факту оцифрування трудової книжки можна ознайомитися, скориставшись таким алгоритмом:

Як розповідала «Судово-юридична газета», процес переведення трудових книжок у цифровий формат, за чинним законодавством, планують завершити до 10 червня 2026 року. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14257, який передбачає продовження цього строку.

Ініціатива пов’язана з тим, що значна частина трудових книжок досі не оцифрована. Серед причин — наслідки повномасштабної війни: переміщення підприємств, втрата архівів та інші обставини, що ускладнюють доступ до документів.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: навіть якщо трудова книжка не буде оцифрована до 10 червня 2026 року, це не вплине на страховий стаж.

Дані про трудову діяльність після 2004 року вже містяться в електронній системі обліку. Інформацію за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду у будь-який час — особисто або через вебпортал Портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Окремо зазначається, що непрацюючим пенсіонерам не потрібно оцифровувати трудові книжки — вся необхідна інформація вже міститься в їхніх пенсійних справах.

Таким чином, оцифрування залишається важливим етапом переходу до електронного обліку трудового стажу, однак його строки можуть бути переглянуті з урахуванням поточних обставин.

