Трудові книжки не встигають оцифрувати: у Раді хочуть продовжити дедлайн

09:32, 22 квітня 2026
Процес триває, але частина документів досі залишається неоцифрованою.
В Україні триває процес переведення трудових книжок у цифровий формат, який розпочався 10 червня 2021 року. За чинним законодавством, завершити його планують до 10 червня 2026 року. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14257, який передбачає продовження цього строку.

Ініціатива пов’язана з тим, що значна частина трудових книжок досі не оцифрована. Серед причин — наслідки повномасштабної війни: переміщення підприємств, втрата архівів та інші обставини, що ускладнюють доступ до документів.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: навіть якщо трудова книжка не буде оцифрована до 10 червня 2026 року, це не вплине на страховий стаж.

Дані про трудову діяльність після 2004 року вже містяться в електронній системі обліку. Інформацію за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду у будь-який час — особисто або через вебпортал Портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Окремо зазначається, що непрацюючим пенсіонерам не потрібно оцифровувати трудові книжки — вся необхідна інформація вже міститься в їхніх пенсійних справах.

Таким чином, оцифрування залишається важливим етапом переходу до електронного обліку трудового стажу, однак його строки можуть бути переглянуті з урахуванням поточних обставин.

Верховна Рада України законопроект Парламент трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата ВС перегляне власний  висновок про порядок нарахування суддівської винагороди

ВП ВС вирішить, чи може Закон про Держбюджет змінювати розмір суддівської винагороди всупереч профільному закону

До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

Відцифровані обличчя та англомовні тести: МВС оновить правила іспитів для водіїв

Проєкт наказу МВС врегулює переклад водійських іспитів англійською та процедуру верифікації осіб.

Верховний Суд підтвердив правомірність виселення колишньої дружини з житла після розірвання шлюбу

ВС підтвердив, що після розлучення право користування житлом може припинятися, але виселення можливе лише з урахуванням балансу прав сторін.

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

