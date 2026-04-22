  1. В Украине

Трудовые книжки не успевают оцифровать: в Раде хотят продлить дедлайн

09:32, 22 апреля 2026
Процесс продолжается, но часть документов до сих пор остается неоцифрованной.
В Украине продолжается процесс перевода трудовых книжек в цифровой формат, который начался 10 июня 2021 года. Согласно действующему законодательству, завершить его планируют до 10 июня 2026 года. В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14257, который предусматривает продление этого срока.

Инициатива связана с тем, что значительная часть трудовых книжек до сих пор не оцифрована. Среди причин — последствия полномасштабной войны: перемещение предприятий, утрата архивов и другие обстоятельства, которые усложняют доступ к документам.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают: даже если трудовая книжка не будет оцифрована до 10 июня 2026 года, это не повлияет на страховой стаж.

Данные о трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в электронной системе учета. Информацию за предыдущие периоды можно подать в Пенсионный фонд в любое время — лично или через вебпортал Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отдельно отмечается, что неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать трудовые книжки — вся необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Таким образом, оцифровка остается важным этапом перехода к электронному учету трудового стажа, однако ее сроки могут быть пересмотрены с учетом текущих обстоятельств.

Верховная Рада Украины законопроект Парламент трудовая книжка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

