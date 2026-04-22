Трудовые книжки не успевают оцифровать: в Раде хотят продлить дедлайн

Процесс продолжается, но часть документов до сих пор остается неоцифрованной.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается процесс перевода трудовых книжек в цифровой формат, который начался 10 июня 2021 года. Согласно действующему законодательству, завершить его планируют до 10 июня 2026 года. В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14257, который предусматривает продление этого срока.

Инициатива связана с тем, что значительная часть трудовых книжек до сих пор не оцифрована. Среди причин — последствия полномасштабной войны: перемещение предприятий, утрата архивов и другие обстоятельства, которые усложняют доступ к документам.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают: даже если трудовая книжка не будет оцифрована до 10 июня 2026 года, это не повлияет на страховой стаж.

Данные о трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в электронной системе учета. Информацию за предыдущие периоды можно подать в Пенсионный фонд в любое время — лично или через вебпортал Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отдельно отмечается, что неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать трудовые книжки — вся необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Таким образом, оцифровка остается важным этапом перехода к электронному учету трудового стажа, однако ее сроки могут быть пересмотрены с учетом текущих обстоятельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.